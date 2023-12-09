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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 266267268269 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.4 5 25 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 24% 6 Всього голосів : 25 Додано: Суб 09 гру, 2023 08:55 Re: izibank 1finanсier написав: Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях



Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту Boundless Повідомлень: 2139 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 09:19 Boundless написав: 1finanсier написав: Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях



Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту

Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй?

А то на горячці 4! рази питав стосовно цього ньюансу і поки що 2:2 - нічія стосовно вариантів поповнення - два за те що, в місяць не більше початкової суми, а два - за те, що на будь яку суму Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй?А то на горячці 4! рази питав стосовно цього ньюансу і поки що 2:2 - нічія стосовно вариантів поповнення - два за те що, в місяць не більше початкової суми, а два - за те, що на будь яку суму 1finanсier

Повідомлень: 731 З нами з: 02.09.19 Подякував: 263 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 09:59 1finanсier написав: Boundless написав: 1finanсier написав: Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях



Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту

Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй?

А то на горячці 4! рази питав стосовно цього ньюансу і поки що 2:2 - нічія стосовно вариантів поповнення - два за те що, в місяць не більше початкової суми, а два - за те, що на будь яку суму Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй?А то на горячці 4! рази питав стосовно цього ньюансу і поки що 2:2 - нічія стосовно вариантів поповнення - два за те що, в місяць не більше початкової суми, а два - за те, що на будь яку суму

Мені написали, що обмеження на поповнення протягом 2/3 терміну - це 2 млн грн Мені написали, що обмеження на поповнення протягом 2/3 терміну - це 2 млн грн vovabelokon99

Повідомлень: 103 З нами з: 05.01.23 Подякував: 10 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 10:17 1finanсier написав: Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях я відкрив без поповнення на рік, є вклад на 50 з поповненням на 1 місяць і закінченням 22 числа. Більше 50:за місяць не доводилося поповнювати я відкрив без поповнення на рік, є вклад на 50 з поповненням на 1 місяць і закінченням 22 числа. Більше 50:за місяць не доводилося поповнювати sens

Повідомлень: 15081 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 818 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 10:48 1finanсier написав: Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй? Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй?

Да

Да

Посмотрел выписки и мой личный опыт такой - открытый в июне этого года депо на два месяца на 1000 пополнил в июле на 47 тысяч с хвостиком - в августе вернулось 48 тысяч с хвостиком плюс проценты. Так что реально на практике так оно и есть как вы написали ДаДаПосмотрел выписки и мой личный опыт такой - открытый в июне этого года депо на два месяца на 1000 пополнил в июле на 47 тысяч с хвостиком - в августе вернулось 48 тысяч с хвостиком плюс проценты. Так что реально на практике так оно и есть как вы написали WallNutPen Повідомлень: 985 З нами з: 08.06.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 271 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 11:29 Кащей Нарахували до вечора. "категорії" були відображені правильно, але без кешбека.

Питання в тому, чи це за моїм зверненням, чи система сама побачила.

Чи потрібно це постійно контролювати. І держати в голові попередню суму кб Нарахували до вечора. "категорії" були відображені правильно, але без кешбека.Питання в тому, чи це за моїм зверненням, чи система сама побачила.Чи потрібно це постійно контролювати. І держати в голові попередню суму кб svmasha30

Повідомлень: 188 З нами з: 11.12.14 Подякував: 110 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 12:24 svmasha30 доначислили скорее всего по вашему обращению. После вашего вчерашнего сообщения обратил внимание что по единственной моей покупке вчера в продуктовом магазине кэшбек тоже отсутствует. Вчера мне ничего не доначислили. Написал сегодня в поддержку - признали что у их системы вчера были "критические дни" поэтому начислилось не всем и взяли заявку на доначисления.

Ну а то что надо за тем как банки исполняют договорные обязательства следить и постоянно контролировать - так это 100%. Ведь это ваши деньги. Народная мудрость гласит что никому нельзя доверять (даже собственной *опе ). А тем более банкам, которые так и норовят где-то бедного клиента поиметь доначислили скорее всего по вашему обращению. После вашего вчерашнего сообщения обратил внимание что по единственной моей покупке вчера в продуктовом магазине кэшбек тоже отсутствует. Вчера мне ничего не доначислили. Написал сегодня в поддержку - признали что у их системы вчера были "критические дни" поэтому начислилось не всем и взяли заявку на доначисления.Ну а то что надо за тем как банки исполняют договорные обязательства следить и постоянно контролировать - так это 100%. Ведь это ваши деньги. Народная мудрость гласит что никому нельзя доверять (даже собственной *опе). А тем более банкам, которые так и норовят где-то бедного клиента поиметь WallNutPen Повідомлень: 985 З нами з: 08.06.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 271 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 266267268269 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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