так сформуйте виписку по рахунку і побачите МСС, ну і нам скажіть, що там за МСС малюється
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 гру, 2023 14:56
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:23
Біля мене Аврора завжди проходить як різне, але місяць тому зайшов в інший магазин, тільки що відкритий й там провелось як продукти, що мене трохи здивувало. Так що може потрапили на інший термінал на іншій касі, чи, скоріш за все, цей термінал взагалі був змінений в магазині з іншим, зашитим, МСС кодом.
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