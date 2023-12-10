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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 гру, 2023 14:56
JanIs написав:
Це Ізі виключив Аврору з переліку Продуктів чи Аврора змінила категорію? Та яка категорія у них зараз?
так сформуйте виписку по рахунку і побачите МСС, ну і нам скажіть, що там за МСС малюється
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Додано: Нед 10 гру, 2023 21:23
JanIs написав:
Друзі,не підкажете, може ви в курсі. Раніше при сплаті в мережі маркетів Аврора нараховувався кешбек як Продукти та супермаркети, але останні рази не було нарахування. В транзакції вказано зараз,що операція пройшла як Різне.Це Ізі виключив Аврору з переліку Продуктів чи Аврора змінила категорію? Та яка категорія у них зараз?
Біля мене Аврора завжди проходить як різне, але місяць тому зайшов в інший магазин, тільки що відкритий й там провелось як продукти, що мене трохи здивувало. Так що може потрапили на інший термінал на іншій касі, чи, скоріш за все, цей термінал взагалі був змінений в магазині з іншим, зашитим, МСС кодом.
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ГеннадийUA
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Додано: Нед 10 гру, 2023 22:28
ГеннадийUA ,у мене дві каси, сплачував на обидвох,і на обидвох було як різне. Хоча раніше як Продукти. Схоже перепрошили.
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JanIs
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