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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 14:56

  JanIs написав:Це Ізі виключив Аврору з переліку Продуктів чи Аврора змінила категорію? Та яка категорія у них зараз?
так сформуйте виписку по рахунку і побачите МСС, ну і нам скажіть, що там за МСС малюється :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:23

  JanIs написав:Друзі,не підкажете, може ви в курсі. Раніше при сплаті в мережі маркетів Аврора нараховувався кешбек як Продукти та супермаркети, але останні рази не було нарахування. В транзакції вказано зараз,що операція пройшла як Різне.Це Ізі виключив Аврору з переліку Продуктів чи Аврора змінила категорію? Та яка категорія у них зараз?

Біля мене Аврора завжди проходить як різне, але місяць тому зайшов в інший магазин, тільки що відкритий й там провелось як продукти, що мене трохи здивувало. Так що може потрапили на інший термінал на іншій касі, чи, скоріш за все, цей термінал взагалі був змінений в магазині з іншим, зашитим, МСС кодом.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 22:28

ГеннадийUA ,у мене дві каси, сплачував на обидвох,і на обидвох було як різне. Хоча раніше як Продукти. Схоже перепрошили.
JanIs
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:23

Re: izibank

Сьогодні атакують Ізі? Чи просто банк здох? Вже з годину додаток не працює повноцінно
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:33

  Sain_повернувся написав:Сьогодні атакують Ізі? Чи просто банк здох? Вже з годину додаток не працює повноцінно


Трохи приліг було.Зараз ніби робить.
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