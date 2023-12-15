JanIs написав:Друзі,не підкажете, може ви в курсі. Раніше при сплаті в мережі маркетів Аврора нараховувався кешбек як Продукти та супермаркети, але останні рази не було нарахування. В транзакції вказано зараз,що операція пройшла як Різне.Це Ізі виключив Аврору з переліку Продуктів чи Аврора змінила категорію? Та яка категорія у них зараз?
Біля мене Аврора завжди проходить як різне, але місяць тому зайшов в інший магазин, тільки що відкритий й там провелось як продукти, що мене трохи здивувало. Так що може потрапили на інший термінал на іншій касі, чи, скоріш за все, цей термінал взагалі був змінений в магазині з іншим, зашитим, МСС кодом.
vovabelokon99 написав:Це нормально для ізі, що при переказі з PayPall надходить менше коштів? Відправляв 8003,05 грн( 199,02 євро курс 40,21), а прийшло 7878,55 грн, комісія 0 Раніше відправляв на інший банк такого не було
А шо за инший банк, если не секрет? Изя как раз обработал DCC операцию так же, как и большинство украинских банков - принял уже обкусанную Палкой сумму в виртуальных евро по своему курсу покупки (39,95).
vovabelokon99 написав:Це нормально для ізі, що при переказі з PayPall надходить менше коштів? Відправляв 8003,05 грн( 199,02 євро курс 40,21), а прийшло 7878,55 грн, комісія 0 Раніше відправляв на інший банк такого не було
А шо за инший банк, если не секрет? Изя как раз обработал DCC операцию так же, как и большинство украинских банков - принял уже обкусанную Палкой сумму в виртуальных евро по своему курсу покупки (39,95).
місяць назад переказував на моно - було скільки написано і стільки й приходило, раніше ще приват
Я вообще не понимаю зачем эта банка нужна после их заявлений о конфискации 20% и чего то там вообще просто так если что. Ещё и сегодня какие то угрозы про підприемців чи казины прислали честному пользователю.
Feh14 написав:Я вообще не понимаю зачем эта банка нужна после их заявлений о конфискации 20% и чего то там вообще просто так если что. Ещё и сегодня какие то угрозы про підприемців чи казины прислали честному пользователю.
Угууу, з таким відношенням до клієнтів: дуже тупе і паскудне -- пора валити з банки Причому сХоже, що змінилася сама політика Тасі... Ото Спорта шкода, знов йому мамку міняти треба буде