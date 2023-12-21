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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:38

  Feh14 написав:Я вообще не понимаю зачем эта банка нужна после их заявлений о конфискации 20% и чего то там вообще просто так если что.
Ещё и сегодня какие то угрозы про підприемців чи казины прислали честному пользователю.


Всегда будет тот кто скажет что его ж это не коснется :) .И расскажет что это для схемщиков и т.п.

Но вот если убрать всю лирику и слова, согласно документов банк в любой момент без пояснения причины может выкинуть клиента забрав при этом у него 20 процентов.

«Згідно наших правил ми не зобовʼязані пояснювати причини розриву договору з клієнтами»
такое ... :)

Выбор каждый делает сам.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 21:33

Re: izibank

а если есть задолженность по кред лимиту + деньги на заначке/дебетовой карте. в случае блокировки можно ли погасить кред лимит с заначки/дебетовой карты или только из другого банка?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 21:56

  wtf написав:а если есть задолженность по кред лимиту + деньги на заначке/дебетовой карте. в случае блокировки можно ли погасить кред лимит с заначки/дебетовой карты или только из другого банка?


Именно с заначки/дебетовой карты надо гасить в первую очередь.Если даже технически не даст вдруг - пишем заяву с указанием отправить эти деньги на погашение задолженности.Если даже не исполнят - уже не ваши проблемы, вы дали распоряжение банк не исполнил.Заявой прикроетесь.

Вариант с другого банка это стопроцентное минус 20 процентов.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:19

  посетитель написав:
  wtf написав:а если есть задолженность по кред лимиту + деньги на заначке/дебетовой карте. в случае блокировки можно ли погасить кред лимит с заначки/дебетовой карты или только из другого банка?


Именно с заначки/дебетовой карты надо гасить в первую очередь.Если даже технически не даст вдруг - пишем заяву с указанием отправить эти деньги на погашение задолженности.Если даже не исполнят - уже не ваши проблемы, вы дали распоряжение банк не исполнил.Заявой прикроетесь.

Вариант с другого банка это стопроцентное минус 20 процентов.

Таак, треба писати заяву на погашення. Ізя бере 3 робочі доби на розгляд такої заяви і 3 робочі доби на проведення погашень, тобто зразу воно не може знайти у себе оті заблоковані рахунки :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:05

  Amethyst написав:
  посетитель написав:
  wtf написав:а если есть задолженность по кред лимиту + деньги на заначке/дебетовой карте. в случае блокировки можно ли погасить кред лимит с заначки/дебетовой карты или только из другого банка?


Именно с заначки/дебетовой карты надо гасить в первую очередь.Если даже технически не даст вдруг - пишем заяву с указанием отправить эти деньги на погашение задолженности.Если даже не исполнят - уже не ваши проблемы, вы дали распоряжение банк не исполнил.Заявой прикроетесь.

Вариант с другого банка это стопроцентное минус 20 процентов.

Таак, треба писати заяву на погашення. Ізя бере 3 робочі доби на розгляд такої заяви і 3 робочі доби на проведення погашень, тобто зразу воно не може знайти у себе оті заблоковані рахунки :mrgreen:

Ага, три дня это у них любимая глупая отмазка при перечислении средств.Не знаешь куда деньги делись или что делать рассказывай про три дня.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:07

  sens написав:
  1finanсier написав:Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях
я відкрив без поповнення на рік, є вклад на 50 з поповненням на 1 місяць і закінченням 22 числа. Більше 50:за місяць не доводилося поповнювати

Сьогодні робив спробу поповнення, написано було що тільки 2/3 періоду поповнення. Вклад був на 1 місяць. Тепер роблю на кшталт рюкзака-кожну п'ятницю відкриваємо вклад та отримуємо кожну п'ятницю відсотки.
sens
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