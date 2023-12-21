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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 268269270271 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.4 5 25 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 24% 6 Всього голосів : 25 Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:38 Feh14 написав: Я вообще не понимаю зачем эта банка нужна после их заявлений о конфискации 20% и чего то там вообще просто так если что.

Ещё и сегодня какие то угрозы про підприемців чи казины прислали честному пользователю. Я вообще не понимаю зачем эта банка нужна после их заявлений о конфискации 20% и чего то там вообще просто так если что.Ещё и сегодня какие то угрозы про підприемців чи казины прислали честному пользователю.



Всегда будет тот кто скажет что его ж это не коснется .И расскажет что это для схемщиков и т.п.



Но вот если убрать всю лирику и слова, согласно документов банк в любой момент без пояснения причины может выкинуть клиента забрав при этом у него 20 процентов.



«Згідно наших правил ми не зобовʼязані пояснювати причини розриву договору з клієнтами»

такое ...



Выбор каждый делает сам. Всегда будет тот кто скажет что его ж это не коснется.И расскажет что это для схемщиков и т.п.Но вот если убрать всю лирику и слова, согласно документов банк в любой момент без пояснения причины может выкинуть клиента забрав при этом у него 20 процентов.«Згідно наших правил ми не зобовʼязані пояснювати причини розриву договору з клієнтами»такое ...Выбор каждый делает сам. посетитель Повідомлень: 867 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 21:33 Re: izibank а если есть задолженность по кред лимиту + деньги на заначке/дебетовой карте. в случае блокировки можно ли погасить кред лимит с заначки/дебетовой карты или только из другого банка? wtf

Повідомлень: 641 З нами з: 29.11.20 Подякував: 17 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 21:56 wtf написав: а если есть задолженность по кред лимиту + деньги на заначке/дебетовой карте. в случае блокировки можно ли погасить кред лимит с заначки/дебетовой карты или только из другого банка? а если есть задолженность по кред лимиту + деньги на заначке/дебетовой карте. в случае блокировки можно ли погасить кред лимит с заначки/дебетовой карты или только из другого банка?



Именно с заначки/дебетовой карты надо гасить в первую очередь.Если даже технически не даст вдруг - пишем заяву с указанием отправить эти деньги на погашение задолженности.Если даже не исполнят - уже не ваши проблемы, вы дали распоряжение банк не исполнил.Заявой прикроетесь.



Вариант с другого банка это стопроцентное минус 20 процентов. Именно с заначки/дебетовой карты надо гасить в первую очередь.Если даже технически не даст вдруг - пишем заяву с указанием отправить эти деньги на погашение задолженности.Если даже не исполнят - уже не ваши проблемы, вы дали распоряжение банк не исполнил.Заявой прикроетесь.Вариант с другого банка это стопроцентное минус 20 процентов. посетитель Повідомлень: 867 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 22:19 посетитель написав: wtf написав: а если есть задолженность по кред лимиту + деньги на заначке/дебетовой карте. в случае блокировки можно ли погасить кред лимит с заначки/дебетовой карты или только из другого банка? а если есть задолженность по кред лимиту + деньги на заначке/дебетовой карте. в случае блокировки можно ли погасить кред лимит с заначки/дебетовой карты или только из другого банка?



Именно с заначки/дебетовой карты надо гасить в первую очередь.Если даже технически не даст вдруг - пишем заяву с указанием отправить эти деньги на погашение задолженности.Если даже не исполнят - уже не ваши проблемы, вы дали распоряжение банк не исполнил.Заявой прикроетесь.



Вариант с другого банка это стопроцентное минус 20 процентов. Именно с заначки/дебетовой карты надо гасить в первую очередь.Если даже технически не даст вдруг - пишем заяву с указанием отправить эти деньги на погашение задолженности.Если даже не исполнят - уже не ваши проблемы, вы дали распоряжение банк не исполнил.Заявой прикроетесь.Вариант с другого банка это стопроцентное минус 20 процентов.

Таак, треба писати заяву на погашення. Ізя бере 3 робочі доби на розгляд такої заяви і 3 робочі доби на проведення погашень, тобто зразу воно не може знайти у себе оті заблоковані рахунки Таак, треба писати заяву на погашення. Ізя бере 3 робочі доби на розгляд такої заяви і 3 робочі доби на проведення погашень, тобто зразу воно не може знайти у себе оті заблоковані рахунки Amethyst

Повідомлень: 4872 З нами з: 05.05.21 Подякував: 369 раз. Подякували: 908 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 23:05 Amethyst написав: посетитель написав: wtf написав: а если есть задолженность по кред лимиту + деньги на заначке/дебетовой карте. в случае блокировки можно ли погасить кред лимит с заначки/дебетовой карты или только из другого банка? а если есть задолженность по кред лимиту + деньги на заначке/дебетовой карте. в случае блокировки можно ли погасить кред лимит с заначки/дебетовой карты или только из другого банка?



Именно с заначки/дебетовой карты надо гасить в первую очередь.Если даже технически не даст вдруг - пишем заяву с указанием отправить эти деньги на погашение задолженности.Если даже не исполнят - уже не ваши проблемы, вы дали распоряжение банк не исполнил.Заявой прикроетесь.



Вариант с другого банка это стопроцентное минус 20 процентов. Именно с заначки/дебетовой карты надо гасить в первую очередь.Если даже технически не даст вдруг - пишем заяву с указанием отправить эти деньги на погашение задолженности.Если даже не исполнят - уже не ваши проблемы, вы дали распоряжение банк не исполнил.Заявой прикроетесь.Вариант с другого банка это стопроцентное минус 20 процентов.

Таак, треба писати заяву на погашення. Ізя бере 3 робочі доби на розгляд такої заяви і 3 робочі доби на проведення погашень, тобто зразу воно не може знайти у себе оті заблоковані рахунки Таак, треба писати заяву на погашення. Ізя бере 3 робочі доби на розгляд такої заяви і 3 робочі доби на проведення погашень, тобто зразу воно не може знайти у себе оті заблоковані рахунки

Ага, три дня это у них любимая глупая отмазка при перечислении средств.Не знаешь куда деньги делись или что делать рассказывай про три дня. Ага, три дня это у них любимая глупая отмазка при перечислении средств.Не знаешь куда деньги делись или что делать рассказывай про три дня. посетитель Повідомлень: 867 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 18:07 sens написав: 1finanсier написав: Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях я відкрив без поповнення на рік, є вклад на 50 з поповненням на 1 місяць і закінченням 22 числа. Більше 50:за місяць не доводилося поповнювати я відкрив без поповнення на рік, є вклад на 50 з поповненням на 1 місяць і закінченням 22 числа. Більше 50:за місяць не доводилося поповнювати

Сьогодні робив спробу поповнення, написано було що тільки 2/3 періоду поповнення. Вклад був на 1 місяць. Тепер роблю на кшталт рюкзака-кожну п'ятницю відкриваємо вклад та отримуємо кожну п'ятницю відсотки. Сьогодні робив спробу поповнення, написано було що тільки 2/3 періоду поповнення. Вклад був на 1 місяць. Тепер роблю на кшталт рюкзака-кожну п'ятницю відкриваємо вклад та отримуємо кожну п'ятницю відсотки. sens

Повідомлень: 15122 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 268269270271 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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