Amethyst написав:Таак, треба писати заяву на погашення. Ізя бере 3 робочі доби на розгляд такої заяви і 3 робочі доби на проведення погашень, тобто зразу воно не може знайти у себе оті заблоковані рахунки
Amethyst першим відвідав ізі-барбершоп?
Агаа, не раджу! Скубають, шо мамця не горюй -- тупими ножицями. Потилицю миють брудною водою -- так, що ти в̶и̶х̶о̶д̶и̶ш̶ виповзаєш ще й заляпаним брудом по самі вуха дуууже тупа система у них. І не зрозуміло: чи то директор такий недолугий чи то майстри такі тупі. Але після цього бути їхнім клієнтом нікому не раджу -- тупо замажуть брудом всіх ваших родичів, друзів і знайомих. Ото думаю скаргу накатати до Управління цими богодєльнями, хай ще раз вжарить їм під хвіст та повчить користуватися ножиця, виправить ручонки та залишки мозжечка поставить на місце
ПС. А це у всіх так чат на вайбері працює? Типу звернувся в Чаті десь в 11:00, бот 2 рази вибачився, що велике навантаження і замовк. Ти думаєшь, що назавжди, але десь о 1й годині ночі раптом у вайбер стукає справжній гуманоїд -- типа людина. вибачається, шо з технічних причин не могла чуток раніше привітатися... чує твій храп і закриває звернення... А ранком знову -- ти бачиш цей тупий діалог, знов відкриваєш Чат...і по колу
sens написав: такі самі це ЯКІ ? Сеп на 1 раз , загальний об'єм безкоштовно переказів і т.і. Коли постійно тільки вносиш не було питання, зараз пішло в зворотному напрямку,тому перепитую , чи є веб версія тарифів,так краще щоб самому глянути,чи є в додатку таке посилання?
sens написав: такі самі це ЯКІ ? Сеп на 1 раз , загальний об'єм безкоштовно переказів і т.і. Коли постійно тільки вносиш не було питання, зараз пішло в зворотному напрямку,тому перепитую , чи є веб версія тарифів,так краще щоб самому глянути,чи є в додатку таке посилання?