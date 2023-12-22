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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:19

  klug написав:
  Amethyst написав:Таак, треба писати заяву на погашення. Ізя бере 3 робочі доби на розгляд такої заяви і 3 робочі доби на проведення погашень, тобто зразу воно не може знайти у себе оті заблоковані рахунки :mrgreen:

Amethyst першим відвідав ізі-барбершоп?

Агаа, не раджу!
Скубають, шо мамця не горюй -- тупими ножицями. Потилицю миють брудною водою -- так, що ти в̶и̶х̶о̶д̶и̶ш̶ виповзаєш ще й заляпаним брудом по самі вуха :mrgreen: дуууже тупа система у них. І не зрозуміло: чи то директор такий недолугий чи то майстри такі тупі. Але після цього бути їхнім клієнтом нікому не раджу -- тупо замажуть брудом всіх ваших родичів, друзів і знайомих.
Ото думаю скаргу накатати до Управління цими богодєльнями, хай ще раз вжарить їм під хвіст та повчить користуватися ножиця, виправить ручонки та залишки мозжечка поставить на місце :evil:

ПС. А це у всіх так чат на вайбері працює? Типу звернувся в Чаті десь в 11:00, бот 2 рази вибачився, що велике навантаження і замовк. Ти думаєшь, що назавжди, але десь о 1й годині ночі раптом у вайбер стукає справжній гуманоїд -- типа людина. вибачається, шо з технічних причин не могла чуток раніше привітатися... чує твій храп і закриває звернення... А ранком знову -- ти бачиш цей тупий діалог, знов відкриваєш Чат...і по колу :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:34

Re: izibank

Мені позавчора за 20 хвилин відповіли, також писало що чимось вони дуже завантажені
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:37

  sens написав: такі самі це ЯКІ ? Сеп на 1 раз , загальний об'єм безкоштовно переказів і т.і. Коли постійно тільки вносиш не було питання, зараз пішло в зворотному напрямку,тому перепитую , чи є веб версія тарифів,так краще щоб самому глянути,чи є в додатку таке посилання?

https://izibank.com.ua/ua/tariffs
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:43

  ramzes4 написав:
  sens написав: такі самі це ЯКІ ? Сеп на 1 раз , загальний об'єм безкоштовно переказів і т.і. Коли постійно тільки вносиш не було питання, зараз пішло в зворотному напрямку,тому перепитую , чи є веб версія тарифів,так краще щоб самому глянути,чи є в додатку таке посилання?

https://izibank.com.ua/ua/tariffs

Дякую,текст написано так - до 10000 безкоштовно за 1 раз. Треба дробити. Якогось місячного ліміту не побачив.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:53

  sens написав:Дякую,текст написано так - до 10000 безкоштовно за 1 раз. Треба дробити. Якогось місячного ліміту не побачив.

Да, так і є. По 9999,99 грн за раз безкоштовно.
ramzes4
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  #<1 ... 269270271272
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