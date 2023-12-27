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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 гру, 2023 10:39
moveton написав: sens написав:
Зробив СЕП на картку таском б5. Гроші за хвилину на рахунках. Робив 7 платежів до 9999.99 грн. Кожний платіж безкоштовно.
А разве нужно было дробить? По-идее, внутри Тазика переводы на любую сумму бесплатны.
може бути. Не перевіряв. При спробі якщо і пише без комісії, більше впевненості коли саме зменшення суми - спочатку,при першій спробі дивитися як швидко заходить , чи є додаткові комісії, таке інше. Нагадую що в цьому році майже всі банки своїм клієнтам пропонують пройти ідентифікації,в наступному будуть також-якщо слуги народу унеможливлять обслуговування в банках без оновлення своїх даних в ртцк.
Як для щотижневого депозиту ізібанк саме те
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Додано: Пон 25 гру, 2023 11:19
moveton написав: sens написав:
Зробив СЕП на картку таском б5. Гроші за хвилину на рахунках. Робив 7 платежів до 9999.99 грн. Кожний платіж безкоштовно.
А разве нужно было дробить? По-идее, внутри Тазика переводы на любую сумму бесплатны.
Это только по идее... Я так понимаю изина приблуда на этапе создания платежа вначале контролирует сумму, которую сразу окомишивает, а только потом смотрит куда оно направляется... Я как-то летом хотел загасить то ли спорт, то ли веру по айбану с "синей" изи на сумму что-то 12к+ и не обратил внимание, что там с комисом (был тоже уверен что внутри таси все бесплатно) - благо денег было в аккурат под сумму погашения поэтому успешно получил отлуп и только потом уже загасил в два приема...
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WallNutPen
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Додано: Пон 25 гру, 2023 12:38
WallNutPen написав:
Я так понимаю изина приблуда на этапе создания платежа вначале контролирует сумму, которую сразу окомишивает, а только потом смотрит куда оно направляется...
Занятно. Потому, что через менеджера я даже доллары с Изи на ТАСин ощадник переводил без комиса. Может через приложение и иначе.
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moveton
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:21
moveton написав:
...внутри Тазика переводы на любую сумму бесплатны.
Так и есть. Перевод средств на свои счета внутри банка без мзды. Переводил с izibank на sportbank.
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Howl
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:28
Howl написав: moveton написав:
...внутри Тазика переводы на любую сумму бесплатны.
Так и есть. Перевод средств на свои счета внутри банка без мзды. Переводил с izibank на sportbank.
C 1.01 пишут нашару толтко до 100 тыс. грн. будет
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demichh
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:32
demichh написав: Howl написав: moveton написав:
...внутри Тазика переводы на любую сумму бесплатны.
Так и есть. Перевод средств на свои счета внутри банка без мзды. Переводил с izibank на sportbank.
C 1.01 пишут нашару толтко до 100 тыс. грн. будет
Мне такое извещение только про переводы с карты на карту было. А где пишут, что и про счета тоже?
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moveton
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:33
Підкажіть, яку максимальну суму без комісії можна відправити по P2P з картки Izibank? Наче 20 разів можна відправити без комісії, а яку загальну суму?
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jok
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