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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:39

  moveton написав:
  sens написав:Зробив СЕП на картку таском б5. Гроші за хвилину на рахунках. Робив 7 платежів до 9999.99 грн. Кожний платіж безкоштовно.

А разве нужно было дробить? По-идее, внутри Тазика переводы на любую сумму бесплатны.
може бути. Не перевіряв. При спробі якщо і пише без комісії, більше впевненості коли саме зменшення суми - спочатку,при першій спробі дивитися як швидко заходить , чи є додаткові комісії, таке інше. Нагадую що в цьому році майже всі банки своїм клієнтам пропонують пройти ідентифікації,в наступному будуть також-якщо слуги народу унеможливлять обслуговування в банках без оновлення своїх даних в ртцк.
Як для щотижневого депозиту ізібанк саме те
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:19

  moveton написав:
  sens написав:Зробив СЕП на картку таском б5. Гроші за хвилину на рахунках. Робив 7 платежів до 9999.99 грн. Кожний платіж безкоштовно.

А разве нужно было дробить? По-идее, внутри Тазика переводы на любую сумму бесплатны.

Это только по идее... Я так понимаю изина приблуда на этапе создания платежа вначале контролирует сумму, которую сразу окомишивает, а только потом смотрит куда оно направляется... Я как-то летом хотел загасить то ли спорт, то ли веру по айбану с "синей" изи на сумму что-то 12к+ и не обратил внимание, что там с комисом (был тоже уверен что внутри таси все бесплатно) - благо денег было в аккурат под сумму погашения поэтому успешно получил отлуп и только потом уже загасил в два приема...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 12:38

Re: izibank

  WallNutPen написав:Я так понимаю изина приблуда на этапе создания платежа вначале контролирует сумму, которую сразу окомишивает, а только потом смотрит куда оно направляется...

Занятно. Потому, что через менеджера я даже доллары с Изи на ТАСин ощадник переводил без комиса. Может через приложение и иначе.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:21

Re: izibank

  moveton написав:...внутри Тазика переводы на любую сумму бесплатны.
Так и есть. Перевод средств на свои счета внутри банка без мзды. Переводил с izibank на sportbank.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:28

  Howl написав:
  moveton написав:...внутри Тазика переводы на любую сумму бесплатны.
Так и есть. Перевод средств на свои счета внутри банка без мзды. Переводил с izibank на sportbank.

C 1.01 пишут нашару толтко до 100 тыс. грн. будет
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:32

  demichh написав:
  Howl написав:
  moveton написав:...внутри Тазика переводы на любую сумму бесплатны.
Так и есть. Перевод средств на свои счета внутри банка без мзды. Переводил с izibank на sportbank.

C 1.01 пишут нашару толтко до 100 тыс. грн. будет

Мне такое извещение только про переводы с карты на карту было. А где пишут, что и про счета тоже?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:33

Підкажіть, яку максимальну суму без комісії можна відправити по P2P з картки Izibank? Наче 20 разів можна відправити без комісії, а яку загальну суму?
jok
 
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