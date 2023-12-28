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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:38

  JanIs написав:Друзі,як гадаєте чи варто ризикувати та пробувати внести погашення по кредитці 30,31 грудня? Чи все ж таки краще внести 29го?
СЕП начебто у вихідні проводить Ізі.

Питання філософське ) Що воно вам дає ті два дні і чи вартує воно ризику якщо що.А так да, начебто все работає.

Доречі ізі то може 31го і прийме, але ж є ще банк який випускає.І там теж можуть бути нюанси с закриттям року.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:40

  посетитель написав:
  JanIs написав:Друзі,як гадаєте чи варто ризикувати та пробувати внести погашення по кредитці 30,31 грудня? Чи все ж таки краще внести 29го?
СЕП начебто у вихідні проводить Ізі.

Питання філософське ) Що воно вам дає ті два дні і чи вартує воно ризику якщо що.А так да, начебто все работає.

Доречі ізі то може 31го і прийме, але ж є ще банк який випускає.І там теж можуть бути нюанси с закриттям року.

А з карти на карту?Коли зараховується?Якщо 31?
Вадимка
 
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