Питання філософське ) Що воно вам дає ті два дні і чи вартує воно ризику якщо що.А так да, начебто все работає.
Доречі ізі то може 31го і прийме, але ж є ще банк який випускає.І там теж можуть бути нюанси с закриттям року.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:38
Питання філософське ) Що воно вам дає ті два дні і чи вартує воно ризику якщо що.А так да, начебто все работає.
Доречі ізі то може 31го і прийме, але ж є ще банк який випускає.І там теж можуть бути нюанси с закриттям року.
Додано: Чет 28 гру, 2023 21:40
А з карти на карту?Коли зараховується?Якщо 31?
Додано: Чет 28 гру, 2023 21:50
Re: izibank
Вадимка, зазвичай Р2Р розподіляються по рахунку десь о 16:00. Але як відпрацює система при закритті року -- питання. Може тестувати й потім відзвітувати
Додано: Нед 31 гру, 2023 16:27
А СЕПи сьогодні хтось спробував, зараховують поточним? )
Так, СЕПи залітаюсь сьогодні з Алки і Валі за 10..15 хв )
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