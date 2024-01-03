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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 13:38
JanIs написав:
Друзі,як гадаєте чи варто ризикувати та пробувати внести погашення по кредитці 30,31 грудня? Чи все ж таки краще внести 29го?
СЕП начебто у вихідні проводить Ізі.
Питання філософське ) Що воно вам дає ті два дні і чи вартує воно ризику якщо що.А так да, начебто все работає.
Доречі ізі то може 31го і прийме, але ж є ще банк який випускає.І там теж можуть бути нюанси с закриттям року.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 21:40
посетитель написав: JanIs написав:
Друзі,як гадаєте чи варто ризикувати та пробувати внести погашення по кредитці 30,31 грудня? Чи все ж таки краще внести 29го?
СЕП начебто у вихідні проводить Ізі.
Питання філософське ) Що воно вам дає ті два дні і чи вартує воно ризику якщо що.А так да, начебто все работає.
Доречі ізі то може 31го і прийме, але ж є ще банк який випускає.І там теж можуть бути нюанси с закриттям року.
А з карти на карту?Коли зараховується?Якщо 31?
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Вадимка
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Додано: Чет 28 гру, 2023 21:50
Вадимка
, зазвичай Р2Р розподіляються по рахунку десь о 16:00. Але як відпрацює система при закритті року -- питання. Може тестувати й потім відзвітувати
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Додано: Нед 31 гру, 2023 16:27
А СЕПи сьогодні хтось спробував, зараховують поточним? )
Так, СЕПи залітаюсь сьогодні з Алки і Валі за 10..15 хв )
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Додано: Пон 01 січ, 2024 15:03
novichok написав: jok написав:
Підкажіть, яку максимальну суму без комісії можна відправити по P2P з картки Izibank? Наче 20 разів можна відправити без комісії, а яку загальну суму?
наче 150к
далі коміс 1% + 5 грн
Тарифы на сайте эти бараны так и не поменяли.Жду сижу когда появятся, а то с этими тасиными выкидышами надо всегда начеку быть, запросто что-то не объявленное там втихаря может появится.
В приложении так вообще не прошлые, а позапрошлые.От 10.11.23.Бардак.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 23:00
Izibank змінив інформацію для УБКІ. З січня замість "Кредитна картка" відображається «Кредит для поповнення обігових коштів». В результаті цього кредитний рейтинг різко знизився.
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DIV
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Додано: Сер 03 січ, 2024 01:21
DIV написав:
Izibank змінив інформацію для УБКІ. З січня замість "Кредитна картка" відображається «Кредит для поповнення обігових коштів». В результаті цього кредитний рейтинг різко знизився.
Ви ФОП ?
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lara_08
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Додано: Сер 03 січ, 2024 14:09
ні, не ФОП
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Додано: Сер 03 січ, 2024 20:24
DIV написав:
ні, не ФОП
може ПЕП?
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greenozon
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Додано: Сер 03 січ, 2024 20:31
DIV написав:
Izibank змінив інформацію для УБКІ. З січня замість "Кредитна картка" відображається «Кредит для поповнення обігових коштів». В результаті цього кредитний рейтинг різко знизився.
Таки да. Рейтинг впав на 60 балів. При тому, що нічого незвичайного не робив
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