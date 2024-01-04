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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2024 10:57
Re: izibank
Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))
Додано: Чет 04 січ, 2024 11:05
Хотел бы я посмотреть на хоть один банк, который кэшбеки складывает.
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