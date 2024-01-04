RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 272273274275

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:57

Re: izibank

Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 05.01.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:05

  vovabelokon99 написав:Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))

Хотел бы я посмотреть на хоть один банк, который кэшбеки складывает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4040
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:19

moveton Sense Bank
unknownurl
 
Повідомлень: 759
З нами з: 01.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 272273274275
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2743)
04.01.2024 10:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.