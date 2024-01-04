|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2024 10:57
Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))
-
vovabelokon99
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 05.01.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2024 11:05
vovabelokon99 написав:
Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))
Хотел бы я посмотреть на хоть один банк, который кэшбеки складывает.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4040
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 451 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 04 січ, 2024 11:19
moveton Sense Bank
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 759
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2024 13:55
vovabelokon99 написав:
Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))
Была у меня выбрана категория Аптеки 2% и партнерская Подорожник 5%, начислили только по партнерской
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2782
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 572 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|