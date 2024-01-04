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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:57

Re: izibank

Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:05

  vovabelokon99 написав:Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))

Хотел бы я посмотреть на хоть один банк, который кэшбеки складывает.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:19

moveton Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 13:55

  vovabelokon99 написав:Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))

Была у меня выбрана категория Аптеки 2% и партнерская Подорожник 5%, начислили только по партнерской
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:11

  vollena71 написав:
  vovabelokon99 написав:Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))

Была у меня выбрана категория Аптеки 2% и партнерская Подорожник 5%, начислили только по партнерской

Дякую, а не знаєте кешбек діє тільки офлайн там, чи на онлайн також, бо не написано в умовах?
vovabelokon99
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