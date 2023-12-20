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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:57

Re: izibank

Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:05

  vovabelokon99 написав:Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))

Хотел бы я посмотреть на хоть один банк, который кэшбеки складывает.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:19

moveton Sense Bank
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 13:55

  vovabelokon99 написав:Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))

Была у меня выбрана категория Аптеки 2% и партнерская Подорожник 5%, начислили только по партнерской
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:11

  vollena71 написав:
  vovabelokon99 написав:Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))

Была у меня выбрана категория Аптеки 2% и партнерская Подорожник 5%, начислили только по партнерской

Дякую, а не знаєте кешбек діє тільки офлайн там, чи на онлайн також, бо не написано в умовах?
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:48

Re: izibank

Изибанк не работает! Не могу войти в приложение!
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:25

Re: izibank

Та да.Пише версія додатку застаріла, онови додаток, але оновлень немає.

Подивився тут вони вже здирають 20%.Тільки ввели і вже є випадки.Швидко ж вони приступили.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:28

посетитель в каком смысле и где сдирают 20%?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:44

  Кассандра написав:в каком смысле и где сдирают 20%?

Ось:

  посетитель написав:
  wolfus написав:
  klug написав:ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.


з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:
20%, мах 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань

з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:
20%, мах 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань

Десять тысяч! Акуеть.Это победитель.

Причем банку ж по сути в любой момент ничего не мешает по его желанию сказать что разрывает отношения.Вот захотел и всё.

Только начал там депозиты открывать и вот тебе на.Идут за русским военным кораблем.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:44

  Кассандра написав:посетитель в каком смысле и где сдирают 20%?


О, приехали)) Думал тут давно уже все в курсе.С 25.12.23 у них новые тарифы.Забирают 20% при отказе вас дальше обслуживать и разрыве отношений.Отказ обслуживания фактически по их желанию.
Ща набегут адепты и расскажут про незаконные операции, ага.Но в реальности получается так что банк по своему желанию может в любой момент послать клиента при этом забрать 20% его денег.

Так что как по мне лучше со своими деньгами туда не лезть.Но каждый судьбу своих денег решает само собой сам )
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