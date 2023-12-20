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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2024 10:57
Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))
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vovabelokon99
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Додано: Чет 04 січ, 2024 11:05
vovabelokon99 написав:
Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))
Хотел бы я посмотреть на хоть один банк, который кэшбеки складывает.
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moveton
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Додано: Чет 04 січ, 2024 11:19
moveton Sense Bank
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unknownurl
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Додано: Чет 04 січ, 2024 13:55
vovabelokon99 написав:
Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))
Была у меня выбрана категория Аптеки 2% и партнерская Подорожник 5%, начислили только по партнерской
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vollena71
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:11
vollena71 написав: vovabelokon99 написав:
Цікаво як тут з кешбеком що є партнерським, чи сумується він з категорію від банку, є пропозиція на opti таксі 10%, та 2% від банку, чи є сенс обирати категорію від банку, бо якщо не сумується, краще оберу іншу категорію, дякую за відповіді ))
Была у меня выбрана категория Аптеки 2% и партнерская Подорожник 5%, начислили только по партнерской
Дякую, а не знаєте кешбек діє тільки офлайн там, чи на онлайн також, бо не написано в умовах?
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vovabelokon99
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:48
Изибанк не работает! Не могу войти в приложение!
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Ferox
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Додано: Сер 10 січ, 2024 12:25
Та да.Пише версія додатку застаріла, онови додаток, але оновлень немає.
Подивився тут вони вже здирають 20%.Тільки ввели і вже є випадки.Швидко ж вони приступили.
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посетитель
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Додано: Сер 10 січ, 2024 12:28
посетитель в каком смысле и где сдирают 20%?
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Кассандра
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Додано: Сер 10 січ, 2024 12:44
Кассандра написав:
в каком смысле и где сдирают 20%?
Ось:
посетитель написав: wolfus написав: klug написав:
ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мах 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мах 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
Десять тысяч! Акуеть.Это победитель.
Причем банку ж по сути в любой момент ничего не мешает по его желанию сказать что разрывает отношения.Вот захотел и всё.
Только начал там депозиты открывать и вот тебе на.Идут за русским военным кораблем.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 12:44
Кассандра написав:посетитель
в каком смысле и где сдирают 20%?
О, приехали)) Думал тут давно уже все в курсе.С 25.12.23 у них новые тарифы.Забирают 20% при отказе вас дальше обслуживать и разрыве отношений.Отказ обслуживания фактически по их желанию.
Ща набегут адепты и расскажут про незаконные операции, ага.Но в реальности получается так что банк по своему желанию может в любой момент послать клиента при этом забрать 20% его денег.
Так что как по мне лучше со своими деньгами туда не лезть.Но каждый судьбу своих денег решает само собой сам )
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