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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 273274275276 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.4 5 25 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 24% 6 Всього голосів : 25 Додано: Сер 10 січ, 2024 12:52 посетитель написав: Кассандра написав: посетитель в каком смысле и где сдирают 20%? в каком смысле и где сдирают 20%?



О, приехали)) Думал тут давно уже все в курсе.С 25.12.23 у них новые тарифы.Забирают 20% при отказе вас дальше обслуживать и разрыве отношений.Отказ обслуживания фактически по их желанию.

Ща набегут адепты и расскажут про незаконные операции, ага.Но в реальности получается так что банк по своему желанию может в любой момент послать клиента при этом забрать 20% его денег.



Так что как по мне лучше со своими деньгами туда не лезть.Но каждый судьбу своих денег решает само собой сам ) О, приехали)) Думал тут давно уже все в курсе.С 25.12.23 у них новые тарифы.Забирают 20% при отказе вас дальше обслуживать и разрыве отношений.Отказ обслуживания фактически по их желанию.Ща набегут адепты и расскажут про незаконные операции, ага.Но в реальности получается так что банк по своему желанию может в любой момент послать клиента при этом забрать 20% его денег.Так что как по мне лучше со своими деньгами туда не лезть.Но каждый судьбу своих денег решает само собой сам ) вітання 👋🏼, зараз дуже багато охочих з нами поспілкуватись, тому треба трішки почекати



💳 як стати клієнтом банку?- завантажуй застосунок izibank 📲 та пройди коротку реєстрацію, для цього потрібні паспорт та іпн або ДІЯ



☎️як змінити фінансовий номер телефону?- зайди у застосунок натисни на профіль (кружечок зверху на картці) та обери «телефон». якщо немає доступу до застосунку - опиши ситуацію що склалась та очікуй на оператора, він згодом доєднається.



🔒на рахунку є блокування до підтвердження операцій?- потрібно надати інформацію-підтвердження походження коштів по здійсненим операціям. якщо цю інформацію вже надано запит розглядається до 30 календарних днів, як тільки матимемо рішення - відразу надамо зворотний зв’язок.



⛓на рахунки накладено арешт, як сплатити заборгованість по кредитному ліміту / розстрочці?- у такому випадку заборгованість потрібно сплачувати на спеціальний рахунок. очікуй на оператора він згодом доєднається та надасть реквізити.



💸як отримати кредитний ліміт?- потрібно мати картку izibank, якщо ще немає 💳 система встановить максимально можливу суму, також у застосунку можна подати заявку для зміни ліміту натиснувши на «кредитний ліміт»



на деякі питання вже відповіли, тому можеш спробувати знайти відповідь тут 👉🏻 https://izibank.com.ua/faq вітання 👋🏼, зараз дуже багато охочих з нами поспілкуватись, тому треба трішки почекати💳 як стати клієнтом банку?- завантажуй застосунок izibank 📲 та пройди коротку реєстрацію, для цього потрібні паспорт та іпн або ДІЯ☎️як змінити фінансовий номер телефону?- зайди у застосунок натисни на профіль (кружечок зверху на картці) та обери «телефон». якщо немає доступу до застосунку - опиши ситуацію що склалась та очікуй на оператора, він згодом доєднається.🔒на рахунку є блокування до підтвердження операцій?- потрібно надати інформацію-підтвердження походження коштів по здійсненим операціям. якщо цю інформацію вже надано запит розглядається до 30 календарних днів, як тільки матимемо рішення - відразу надамо зворотний зв’язок.⛓на рахунки накладено арешт, як сплатити заборгованість по кредитному ліміту / розстрочці?- у такому випадку заборгованість потрібно сплачувати на спеціальний рахунок. очікуй на оператора він згодом доєднається та надасть реквізити.💸як отримати кредитний ліміт?- потрібно мати картку izibank, якщо ще немає 💳 система встановить максимально можливу суму, також у застосунку можна подати заявку для зміни ліміту натиснувши на «кредитний ліміт»на деякі питання вже відповіли, тому можеш спробувати знайти відповідь тут 👉🏻 sens

Повідомлень: 15350 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 847 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 12:56 Monobank Вчора були проблеми з Моно, сьогодні з ІЗІ . Не схоже що просто так. Доречі Універсал оштрафували на 10 млн грн,тому вбачаю що допилюють для віртуальних клієнтів. На черзі Спортбанк!!!! sens

Повідомлень: 15350 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 847 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 13:13 Додаток Відпишиться коли оживе додаток ,хто часто моніторить. sens

Повідомлень: 15350 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 847 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 273274275276 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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