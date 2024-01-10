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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:52

  посетитель написав:
  Кассандра написав:посетитель в каком смысле и где сдирают 20%?


О, приехали)) Думал тут давно уже все в курсе.С 25.12.23 у них новые тарифы.Забирают 20% при отказе вас дальше обслуживать и разрыве отношений.Отказ обслуживания фактически по их желанию.
Ща набегут адепты и расскажут про незаконные операции, ага.Но в реальности получается так что банк по своему желанию может в любой момент послать клиента при этом забрать 20% его денег.

Так что как по мне лучше со своими деньгами туда не лезть.Но каждый судьбу своих денег решает само собой сам )
вітання 👋🏼, зараз дуже багато охочих з нами поспілкуватись, тому треба трішки почекати

💳 як стати клієнтом банку?- завантажуй застосунок izibank 📲 та пройди коротку реєстрацію, для цього потрібні паспорт та іпн або ДІЯ

☎️як змінити фінансовий номер телефону?- зайди у застосунок натисни на профіль (кружечок зверху на картці) та обери «телефон». якщо немає доступу до застосунку - опиши ситуацію що склалась та очікуй на оператора, він згодом доєднається.

🔒на рахунку є блокування до підтвердження операцій?- потрібно надати інформацію-підтвердження походження коштів по здійсненим операціям. якщо цю інформацію вже надано запит розглядається до 30 календарних днів, як тільки матимемо рішення - відразу надамо зворотний зв’язок.

⛓на рахунки накладено арешт, як сплатити заборгованість по кредитному ліміту / розстрочці?- у такому випадку заборгованість потрібно сплачувати на спеціальний рахунок. очікуй на оператора він згодом доєднається та надасть реквізити.

💸як отримати кредитний ліміт?- потрібно мати картку izibank, якщо ще немає 💳 система встановить максимально можливу суму, також у застосунку можна подати заявку для зміни ліміту натиснувши на «кредитний ліміт»

на деякі питання вже відповіли, тому можеш спробувати знайти відповідь тут 👉🏻 https://izibank.com.ua/faq
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:56

Monobank

Вчора були проблеми з Моно, сьогодні з ІЗІ . Не схоже що просто так. Доречі Універсал оштрафували на 10 млн грн,тому вбачаю що допилюють для віртуальних клієнтів. На черзі Спортбанк!!!!
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:13

Додаток

Відпишиться коли оживе додаток ,хто часто моніторить.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:56

izibank наривається на ще один штраф від НБУ!

  sens написав:🔒на рахунку є блокування до підтвердження операцій?- потрібно надати інформацію-підтвердження походження коштів по здійсненим операціям. якщо цю інформацію вже надано запит розглядається до 30 календарних днів, як тільки матимемо рішення - відразу надамо зворотний зв’язок.
А чому 30? Чому не 60, не 120?Згідно вимог ПВК/ФТ банку дається 2 дні, рахуючи поточний на надання інф-ї у відповідальний орган (Поліція, СБУ) про порушення, а далі за справу вже береться отой орган і тільки ж суд (а не саме слідство, запис в ЄРДР) може далі блокувати гроші.
Дійсно є ще відмазки на 5 і 30 робочих!! днів, але ці відмазки банк повинен озвучити клієнту. А мовчки блокувати може тільки до надання пояснення клієнтом.
І згідно вимог Прав споживача всі, хто затримує кошти без пояснення причин платять 3% за кожен день прострочки. Правда банки відбрехуються, що вони надають (фін) послуги, які НЕ підпадають під закон про Права споживача, але нормальний юрист їм завжди докаже зворотнє )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:30

sens
так пишуть, "технічні роботи".)
Пишуть "ми додатково проінформуємо вас, коли...."))
svmasha30
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