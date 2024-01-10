Кассандра написав:посетитель в каком смысле и где сдирают 20%?
О, приехали)) Думал тут давно уже все в курсе.С 25.12.23 у них новые тарифы.Забирают 20% при отказе вас дальше обслуживать и разрыве отношений.Отказ обслуживания фактически по их желанию. Ща набегут адепты и расскажут про незаконные операции, ага.Но в реальности получается так что банк по своему желанию может в любой момент послать клиента при этом забрать 20% его денег.
Так что как по мне лучше со своими деньгами туда не лезть.Но каждый судьбу своих денег решает само собой сам )
вітання 👋🏼, зараз дуже багато охочих з нами поспілкуватись, тому треба трішки почекати
💳 як стати клієнтом банку?- завантажуй застосунок izibank 📲 та пройди коротку реєстрацію, для цього потрібні паспорт та іпн або ДІЯ
☎️як змінити фінансовий номер телефону?- зайди у застосунок натисни на профіль (кружечок зверху на картці) та обери «телефон». якщо немає доступу до застосунку - опиши ситуацію що склалась та очікуй на оператора, він згодом доєднається.
🔒на рахунку є блокування до підтвердження операцій?- потрібно надати інформацію-підтвердження походження коштів по здійсненим операціям. якщо цю інформацію вже надано запит розглядається до 30 календарних днів, як тільки матимемо рішення - відразу надамо зворотний зв’язок.
⛓на рахунки накладено арешт, як сплатити заборгованість по кредитному ліміту / розстрочці?- у такому випадку заборгованість потрібно сплачувати на спеціальний рахунок. очікуй на оператора він згодом доєднається та надасть реквізити.
💸як отримати кредитний ліміт?- потрібно мати картку izibank, якщо ще немає 💳 система встановить максимально можливу суму, також у застосунку можна подати заявку для зміни ліміту натиснувши на «кредитний ліміт»
sens написав:🔒на рахунку є блокування до підтвердження операцій?- потрібно надати інформацію-підтвердження походження коштів по здійсненим операціям. якщо цю інформацію вже надано запит розглядається до 30 календарних днів, як тільки матимемо рішення - відразу надамо зворотний зв’язок.
А чому 30? Чому не 60, не 120?Згідно вимог ПВК/ФТ банку дається 2 дні, рахуючи поточний на надання інф-ї у відповідальний орган (Поліція, СБУ) про порушення, а далі за справу вже береться отой орган і тільки ж суд (а не саме слідство, запис в ЄРДР) може далі блокувати гроші. Дійсно є ще відмазки на 5 і 30 робочих!! днів, але ці відмазки банк повинен озвучити клієнту. А мовчки блокувати може тільки до надання пояснення клієнтом. І згідно вимог Прав споживача всі, хто затримує кошти без пояснення причин платять 3% за кожен день прострочки. Правда банки відбрехуються, що вони надають (фін) послуги, які НЕ підпадають під закон про Права споживача, але нормальний юрист їм завжди докаже зворотнє )