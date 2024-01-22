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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2024 21:19
Re: izibank
мне тоже помогла переустановка приложения
Додано: Пон 22 січ, 2024 16:46
Чи правильно я розумію, що з карток ізібанку:
- вихід по СЕП без комісії не більше, ніж 9999 грн, але скільки завгодно раз;
- P2p вихід без комісії один раз, але який завгодно великий?
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