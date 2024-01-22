|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2024 21:19
мне тоже помогла переустановка приложения
-
smason
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 13.01.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2024 16:46
Чи правильно я розумію, що з карток ізібанку:
- вихід по СЕП без комісії не більше, ніж 9999 грн, але скільки завгодно раз;
- P2p вихід без комісії один раз, але який завгодно великий?
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 803
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2024 17:05
ignorabimus написав:
Чи правильно я розумію, що з карток ізібанку:
- вихід по СЕП без комісії не більше, ніж 9999 грн, але скільки завгодно раз;
- P2p вихід без комісії один раз, але який завгодно великий?
- так
- ні
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1684
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2024 17:33
ignorabimus написав:
Чи правильно я розумію, що з карток ізібанку:
- P2p вихід без комісії один раз, але який завгодно великий?
20k в месяц, кажется/
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2024 17:36
Feh14
кажется - читай тарифы!
не более 20 переводов
не более 100 тысяч (накомительная сума)
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 792
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2024 18:16
vpchelko написав:Feh14
кажется - читай тарифы!
не более 20 переводов
не более 100 тысяч (накомительная сума)
Не хочу, в такую банку с прям в условиях прописанной конфискацией денег просто по желанию категорически нельзя ни шекеля кидать, из принципа.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|