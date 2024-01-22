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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:19

Re: izibank

мне тоже помогла переустановка приложения
smason
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:46

Чи правильно я розумію, що з карток ізібанку:
- вихід по СЕП без комісії не більше, ніж 9999 грн, але скільки завгодно раз;
- P2p вихід без комісії один раз, але який завгодно великий?
ignorabimus
 
Повідомлень: 803
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:05

  ignorabimus написав:Чи правильно я розумію, що з карток ізібанку:
- вихід по СЕП без комісії не більше, ніж 9999 грн, але скільки завгодно раз;
- P2p вихід без комісії один раз, але який завгодно великий?

- так
- ні
Кащей
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Повідомлень: 1684
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:33

  ignorabimus написав:Чи правильно я розумію, що з карток ізібанку:
- P2p вихід без комісії один раз, але який завгодно великий?

20k в месяц, кажется/
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:36

Feh14

кажется - читай тарифы!

не более 20 переводов
не более 100 тысяч (накомительная сума)
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:16

  vpchelko написав:Feh14

кажется - читай тарифы!

не более 20 переводов
не более 100 тысяч (накомительная сума)

Не хочу, в такую банку с прям в условиях прописанной конфискацией денег просто по желанию категорически нельзя ни шекеля кидать, из принципа.
Feh14
 
Повідомлень: 53
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  #<1 ... 274275276277
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