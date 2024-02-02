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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 15:26

  Howl написав:Monk23, наче при оплаті в USD списання буде в USD, а ось повернення USD буде через EUR. Усі інші оплати будуть через EUR. Якщо впевнені, що оплата була в USD, то краще спитати в підтримці що шляху конвертації.

Так, якраз отримав відповідь. Валюта операції дійсно USD, але валюта МПС - EUR, тому так. Так що з USD не все так просто виявляється.
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 06:52

Заначка

В ізі відображається постійно 0,01% при залишках більше 10990 грн. Підтримка каже це норм. Роблю їм скрін з Аккорду - залишок 10990 і відсоток 5%(!!!), Перевів на ізі 10000. Знову скрін з Аккорду- 0(!!!)% . В ізі вже залишок 20990 і ті самі 0,01%>, підтримка - ОК,зафіксуємо. Пояснюю,що ви необанк і окрім онлайн немає іншої можливості перевірити інформацію. Є час ,може і виправлять
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 10:24

Блоканут за умничанье и 20% спишут.
))
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 10:47

  Feh14 написав:Блоканут за умничанье и 20% спишут.
))

Ви допишіть додатково це виключно ваше одиничне ІМХО. Вранці вже виправлення,до 10% в застосунку,повернув частину в Аккордбанк - там з 0 вже 5%>.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 11:47

  sens написав:
  Feh14 написав:Блоканут за умничанье и 20% спишут.
))

Ви допишіть додатково це виключно ваше одиничне ІМХО. Вранці вже виправлення,до 10% в застосунку,повернув частину в Аккордбанк - там з 0 вже 5%>.

Виключно одиничне, так.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:16

  Feh14 написав:
  sens написав:
  Feh14 написав:Блоканут за умничанье и 20% спишут.
))

Ви допишіть додатково це виключно ваше одиничне ІМХО. Вранці вже виправлення,до 10% в застосунку,повернув частину в Аккордбанк - там з 0 вже 5%>.

Виключно одиничне ІМХО, так ІМХО.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 00:37

Re: izibank

Слухайте, а що всі мовчать, що у додатку начебо можна і овдп купляти? Відкриття рахунку коштує 25 грн. Далі не пійшов регатися. А може хтось завів собі рахунок, що там можливо після цього купити?
1finanсier
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