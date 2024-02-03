Так, якраз отримав відповідь. Валюта операції дійсно USD, але валюта МПС - EUR, тому так. Так що з USD не все так просто виявляється.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2024 15:26
Так, якраз отримав відповідь. Валюта операції дійсно USD, але валюта МПС - EUR, тому так. Так що з USD не все так просто виявляється.
Додано: Вів 30 січ, 2024 06:52
Заначка
В ізі відображається постійно 0,01% при залишках більше 10990 грн. Підтримка каже це норм. Роблю їм скрін з Аккорду - залишок 10990 і відсоток 5%(!!!), Перевів на ізі 10000. Знову скрін з Аккорду- 0(!!!)% . В ізі вже залишок 20990 і ті самі 0,01%>, підтримка - ОК,зафіксуємо. Пояснюю,що ви необанк і окрім онлайн немає іншої можливості перевірити інформацію. Є час ,може і виправлять
Додано: Вів 30 січ, 2024 10:47
Додано: Вів 30 січ, 2024 11:47
Додано: Вів 30 січ, 2024 12:16
Додано: Суб 03 лют, 2024 00:37
Re: izibank
Слухайте, а що всі мовчать, що у додатку начебо можна і овдп купляти? Відкриття рахунку коштує 25 грн. Далі не пійшов регатися. А може хтось завів собі рахунок, що там можливо після цього купити?
Додано: Суб 03 лют, 2024 07:44
Re: izibank
1finanсier, ну такая возможность появилась в какой-то бете. Получив относительно негативный результат с получением валюты с депо, то пробовать играть с покупкой ценных бумаг в izibank, где нигде я не увидел полных тарифов по этому функционалу, желания было никакого.
Додано: Суб 03 лют, 2024 08:58
Re: izibank
Купи овдп в ізі і потім раптом що отримай на 20% меньше.Така собі інвестиція...В лотереї не граю.Ну і про організацію процесса вже відмітили.
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