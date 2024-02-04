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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лют, 2024 16:38
1finanсier написав:
Слухайте, а що всі мовчать, що у додатку начебо можна і овдп купляти? Відкриття рахунку коштує 25 грн. Далі не пійшов регатися. А може хтось завів собі рахунок, що там можливо після цього купити?
Там щось буває, але комісія 1% за купівлю багато з'їдає,також поповнення того рахунку через ж.. зроблено, там рахує комісію, як за переказ за реквізитами, тобто до 10к без комісії, більше 0,5%; в додаток що й писали за ризик лишитися 20%, таке собі придумають, щоб ніхто не користувався їхніми ізі-послугами
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vovabelokon99
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:50
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді
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amatorodessa
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Додано: Нед 04 лют, 2024 12:04
amatorodessa,
1) заводили можно;
2) купувати валюту теж можна;
3) знімати в касі ТАС також можна;
4) актуальні тарифи на сайті, там усе розписано.
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Howl
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Додано: Нед 04 лют, 2024 18:05
Заметил, что не могу отключить лонгацию по одному из депозитов (на 1 месяц, на 3 месяца включается/выключается), написал в чат поддержки, скинул скрин ошибки. Ответ зафиксирован, ожидайте, перезвоним вам, сообщим результат
Это хорошо, что депозит не завтра заканчивается... но изя все ниже и ниже падает..
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