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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 16:38

  1finanсier написав:Слухайте, а що всі мовчать, що у додатку начебо можна і овдп купляти? Відкриття рахунку коштує 25 грн. Далі не пійшов регатися. А може хтось завів собі рахунок, що там можливо після цього купити?

Там щось буває, але комісія 1% за купівлю багато з'їдає,також поповнення того рахунку через ж.. зроблено, там рахує комісію, як за переказ за реквізитами, тобто до 10к без комісії, більше 0,5%; в додаток що й писали за ризик лишитися 20%, таке собі придумають, щоб ніхто не користувався їхніми ізі-послугами
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 09:50

Re: izibank

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:04

Re: izibank

amatorodessa,
1) заводили можно;
2) купувати валюту теж можна;
3) знімати в касі ТАС також можна;
4) актуальні тарифи на сайті, там усе розписано.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 18:05

Заметил, что не могу отключить лонгацию по одному из депозитов (на 1 месяц, на 3 месяца включается/выключается), написал в чат поддержки, скинул скрин ошибки. Ответ зафиксирован, ожидайте, перезвоним вам, сообщим результат :mrgreen: Это хорошо, что депозит не завтра заканчивается... но изя все ниже и ниже падает..
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:00

Re: izibank

Эта проблема уже пару недель. Снимаешь пролонгацию, а через пару секунд переключатель на место возвращается. Мне через чат отключили.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 07:57

  vovabelokon99 написав:
  1finanсier написав:Слухайте, а що всі мовчать, що у додатку начебо можна і овдп купляти? Відкриття рахунку коштує 25 грн. Далі не пійшов регатися. А може хтось завів собі рахунок, що там можливо після цього купити?

Там щось буває, але комісія 1% за купівлю багато з'їдає,також поповнення того рахунку через ж.. зроблено, там рахує комісію, як за переказ за реквізитами, тобто до 10к без комісії, більше 0,5%; в додаток що й писали за ризик лишитися 20%, таке собі придумають, щоб ніхто не користувався їхніми ізі-послугами

Дякую, що поділилися досвідом
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:31

  lloydbanksua написав:
  посетитель написав:Купи овдп в ізі і потім раптом що отримай на 20% меньше.Така собі інвестиція...В лотереї не граю.Ну і про організацію процесса вже відмітили.

Они даже бонус за рефералку не хотят начислять (был сбой, видите ли у них), о чем еще можно говорить...

Сегодня обнаружил в приложении, что бонус все же начислили. Так что исправились.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:46

amatorodessa, тільки от ТАС видає зазвичай мотлохом...
andriy_z
 
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