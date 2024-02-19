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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:16
Збільшили ліміт, вірніше повернули до розміру, який був перед вторгненням... На хіба?... Зато на Спорт не хочуть
Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:31
Re: izibank
Так у изи ж интереснее кешбек?..
Додано: Пон 19 лют, 2024 12:49
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