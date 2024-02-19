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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:16
Збільшили ліміт, вірніше повернули до розміру, який був перед вторгненням... На хіба?... Зато на Спорт не хочуть
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nickvp
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:31
Так у изи ж интереснее кешбек?..
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arkavs
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Додано: Пон 19 лют, 2024 12:49
arkavs написав:
Так у изи ж интереснее кешбек?..
Якщо порівнювати зі Спортом, то так. А взагалі Ізі використовую рідко - вистачає інших для моїх трат. По Спорту іноді щось приємне проскакує, але платити своїми або ж менше або не хочу
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nickvp
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Додано: Пон 19 лют, 2024 16:13
За изины кредитные в Дие можно купить ОВДП без комис?
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emeta
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Додано: Пон 19 лют, 2024 16:25
emeta написав:
За изины кредитные в Дие можно купить ОВДП без комис?
Можно, но в будущем чревато побочным эффектом: Изя кредитный лимит увеличит.
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moveton
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Додано: Пон 19 лют, 2024 16:59
мне вот интересно, сколько в этой конторе работает человек? Похоже для горячей линии выделен один человек на треть ставки, невозможо выяснить ни по телефону, ни по мессенджеру. Отправил деньги через банкомат на карту и потерялись деньги. Первый раз поздним вечером они дали ответ, что в чеке указан таскомбанк,поэтому 3 суток ждать. Шарашкина контора, короче говоря.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 17:09
emeta написав:
За изины кредитные в Дие можно купить ОВДП без комис?
у мене зась. Від слова зовсім.
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novichok
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