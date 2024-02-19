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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:16

Збільшили ліміт, вірніше повернули до розміру, який був перед вторгненням... На хіба?... Зато на Спорт не хочуть
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:31

Re: izibank

Так у изи ж интереснее кешбек?..
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:49

  arkavs написав:Так у изи ж интереснее кешбек?..

Якщо порівнювати зі Спортом, то так. А взагалі Ізі використовую рідко - вистачає інших для моїх трат. По Спорту іноді щось приємне проскакує, але платити своїми або ж менше або не хочу
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:13

За изины кредитные в Дие можно купить ОВДП без комис?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:25

  emeta написав:За изины кредитные в Дие можно купить ОВДП без комис?

Можно, но в будущем чревато побочным эффектом: Изя кредитный лимит увеличит.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:59

Re: izibank

мне вот интересно, сколько в этой конторе работает человек? Похоже для горячей линии выделен один человек на треть ставки, невозможо выяснить ни по телефону, ни по мессенджеру. Отправил деньги через банкомат на карту и потерялись деньги. Первый раз поздним вечером они дали ответ, что в чеке указан таскомбанк,поэтому 3 суток ждать. Шарашкина контора, короче говоря.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:09

  emeta написав:За изины кредитные в Дие можно купить ОВДП без комис?

у мене зась. Від слова зовсім.
novichok
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