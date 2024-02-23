А почем списывает с долларовой карты по операциям в гривне?
По курсу "валют за картками" с главной (usd 38.20/38.75 на сейчас), т.е. по 38,20?
Или сложнее и через евро считает?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:05
Re: izibank
А почем списывает с долларовой карты по операциям в гривне?
По курсу "валют за картками" с главной (usd 38.20/38.75 на сейчас), т.е. по 38,20?
Или сложнее и через евро считает?
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