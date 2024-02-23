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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:05

Re: izibank

А почем списывает с долларовой карты по операциям в гривне?
По курсу "валют за картками" с главной (usd 38.20/38.75 на сейчас), т.е. по 38,20?
Или сложнее и через евро считает?
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:29

Re: izibank

Тут лучше в поддержке уточнить. Вроде как, через евро (раньше было списание в валюте карты, а возврат через евро).
Howl
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  #<1 ... 278279280281
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