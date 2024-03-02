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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:05

Re: izibank

А почем списывает с долларовой карты по операциям в гривне?
По курсу "валют за картками" с главной (usd 38.20/38.75 на сейчас), т.е. по 38,20?
Или сложнее и через евро считает?
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:29

Re: izibank

Тут лучше в поддержке уточнить. Вроде как, через евро (раньше было списание в валюте карты, а возврат через евро).
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:35

Re: izibank

Прийшло повідомлення, що сьогодні треба сплатити за користування кредитом... Це глюк? В графіку платежів всі платежі на 31 березня вказані
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:44

Мне кажется много кому пришло, а т.п. дико занята))
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:46

  l_e_x написав:Прийшло повідомлення, що сьогодні треба сплатити за користування кредитом... Це глюк? В графіку платежів всі платежі на 31 березня вказані

Теж прийшло повідомлення і теж не бачу причин для цього повідомлення.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:09

Feh14 На 3х акаунтах такая же фигня.
Хотят по 100 грн., хотя вся загашено .
В сообщении берут на испуг что лишат кредлимита.
Пахнет разводняком.
На всякий случай кинул, хай подавятся.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:16

І у мене 100 грн просить
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:57

  Feh14 написав:Мне кажется много кому пришло, а т.п. дико занята))

Вони завжди "такі зайняті", що не можуть нарахувати кешбек за аптеку вже місяць, а також в них актуалізація паспорта старого зразка виявляється не працює, через технічні причини, тому в додатку пише зачекайте хвильку також вже місяць, думав зручно зробити через додаток, щоб на відділення не йти...
vovabelokon99
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