А почем списывает с долларовой карты по операциям в гривне?
По курсу "валют за картками" с главной (usd 38.20/38.75 на сейчас), т.е. по 38,20?
Или сложнее и через евро считает?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:05
Re: izibank
А почем списывает с долларовой карты по операциям в гривне?
По курсу "валют за картками" с главной (usd 38.20/38.75 на сейчас), т.е. по 38,20?
Или сложнее и через евро считает?
Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:29
Re: izibank
Тут лучше в поддержке уточнить. Вроде как, через евро (раньше было списание в валюте карты, а возврат через евро).
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:35
Re: izibank
Прийшло повідомлення, що сьогодні треба сплатити за користування кредитом... Це глюк? В графіку платежів всі платежі на 31 березня вказані
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:46
Додано: Суб 02 бер, 2024 11:09
Feh14 На 3х акаунтах такая же фигня.
Хотят по 100 грн., хотя вся загашено .
В сообщении берут на испуг что лишат кредлимита.
Пахнет разводняком.
На всякий случай кинул, хай подавятся.
Додано: Суб 02 бер, 2024 11:57
Вони завжди "такі зайняті", що не можуть нарахувати кешбек за аптеку вже місяць, а також в них актуалізація паспорта старого зразка виявляється не працює, через технічні причини, тому в додатку пише зачекайте хвильку також вже місяць, думав зручно зробити через додаток, щоб на відділення не йти...
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