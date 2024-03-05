|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 09:49
Після валютообміну поповнив рахунок,на всю суму не відкриває. Цікавий застосунок. Буду у відділенні ТАС вирішувати проблему
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16026
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор