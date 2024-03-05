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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 09:49
Валютообмін
Після валютообміну поповнив рахунок,на всю суму не відкриває. Цікавий застосунок. Буду у відділенні ТАС вирішувати проблему
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:20
Re: izibank
sens, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше
ps Фіксуйте баг через підтримку.
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:41
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