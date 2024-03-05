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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 09:49

Валютообмін

Після валютообміну поповнив рахунок,на всю суму не відкриває. Цікавий застосунок. Буду у відділенні ТАС вирішувати проблему
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:20

Re: izibank

sens, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше ;)

ps Фіксуйте баг через підтримку.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:41

  Howl написав:sens, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше ;)

ps Фіксуйте баг через підтримку.

А это разве не фича? У Изи же по жизни так работало.
moveton
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  #<1 ... 279280281282
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