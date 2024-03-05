|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 09:49
Після валютообміну поповнив рахунок,на всю суму не відкриває. Цікавий застосунок. Буду у відділенні ТАС вирішувати проблему
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16029
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:20
sens
, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше
ps Фіксуйте баг через підтримку.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5871
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 1079 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:41
Howl написав:sens
, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше
ps Фіксуйте баг через підтримку.
А это разве не фича? У Изи же по жизни так работало.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4294
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 бер, 2024 14:55
moveton, я такое и в ТАС наблюдал. Не знаю фича или нет, но при запуске izibank такого не было.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5871
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 1079 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 15:19
moveton написав: Howl написав:sens
, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше
ps Фіксуйте баг через підтримку.
А это разве не фича? У Изи же по жизни так работало.
обмеження по сумі
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16029
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 бер, 2024 15:50
Howl написав:moveton
, я такое и в ТАС наблюдал. Не знаю фича или нет, но при запуске izibank такого не было.
Прямо при запуске может и нет, но когда я полтора годика назад с конвертами баловался, помнится, наступал.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4294
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|