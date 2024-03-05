RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 09:49

Валютообмін

Після валютообміну поповнив рахунок,на всю суму не відкриває. Цікавий застосунок. Буду у відділенні ТАС вирішувати проблему
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16029
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:20

Re: izibank

sens, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше ;)

ps Фіксуйте баг через підтримку.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5871
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:41

  Howl написав:sens, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше ;)

ps Фіксуйте баг через підтримку.

А это разве не фича? У Изи же по жизни так работало.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 23.03.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:55

Re: izibank

moveton, я такое и в ТАС наблюдал. Не знаю фича или нет, но при запуске izibank такого не было.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5871
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:19

  moveton написав:
  Howl написав:sens, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше ;)

ps Фіксуйте баг через підтримку.

А это разве не фича? У Изи же по жизни так работало.
обмеження по сумі
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16029
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:50

  Howl написав:moveton, я такое и в ТАС наблюдал. Не знаю фича или нет, но при запуске izibank такого не было.

Прямо при запуске может и нет, но когда я полтора годика назад с конвертами баловался, помнится, наступал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 23.03.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 279280281282
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.