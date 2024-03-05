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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 09:49
Після валютообміну поповнив рахунок,на всю суму не відкриває. Цікавий застосунок. Буду у відділенні ТАС вирішувати проблему
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sens
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Додано: Вів 05 бер, 2024 12:20
sens
, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше
ps Фіксуйте баг через підтримку.
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Howl
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Додано: Вів 05 бер, 2024 12:41
Howl написав:sens
, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше
ps Фіксуйте баг через підтримку.
А это разве не фича? У Изи же по жизни так работало.
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moveton
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:55
moveton, я такое и в ТАС наблюдал. Не знаю фича или нет, но при запуске izibank такого не было.
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Howl
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Додано: Вів 05 бер, 2024 15:19
moveton написав: Howl написав:sens
, спробуйте вказати суму відкриття депо на копійку менше
ps Фіксуйте баг через підтримку.
А это разве не фича? У Изи же по жизни так работало.
обмеження по сумі
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sens
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Додано: Вів 05 бер, 2024 15:50
Howl написав:moveton
, я такое и в ТАС наблюдал. Не знаю фича или нет, но при запуске izibank такого не было.
Прямо при запуске может и нет, но когда я полтора годика назад с конвертами баловался, помнится, наступал.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 17:56
moveton написав: Howl написав:moveton
, я такое и в ТАС наблюдал. Не знаю фича или нет, но при запуске izibank такого не было.
Прямо при запуске может и нет, но когда я полтора годика назад с конвертами баловался, помнится, наступал.
И у Таси и у Изи эта копейка путается под ногами
Привет Каповаи
Но Юнекс таки решил проблему с этой копейкой!!
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Amethyst
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:45
moveton написав:
...когда я полтора годика назад с конвертами баловался, помнится, наступал.
В августе-сентябре 2022 года у меня воспроизводилась эта проблема + я её наблюдал в приложении TAS2U.
Amethyst написав:
И у Таси и у Изи эта копейка путается под ногами
У izi в 2022 году была проблема с отображением баланса, он не сходился на 1 копейку. Но потом пофиксили.
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Howl
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Додано: Вів 05 бер, 2024 23:07
Amethyst написав:
И у Таси и у Изи эта копейка путается под ногами
копейка...
а держзрада и остальная уголовка еще не путается под ногами у Таси/Изи в свете событий с Спортом?
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flysoulfly
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Додано: Сер 06 бер, 2024 01:33
Amethyst написав:
И у Таси и у Изи эта копейка путается под ногами
Привет Каповаи
Яким боком Каповай до ізі?
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klug
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