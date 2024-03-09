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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 бер, 2024 08:29
Amethyst написав:
И у Таси и у Изи эта копейка путается под ногами
Привет Каповаи
она везде путается , платил ахметбаю за тирнет ровно по виставленному счету, потом вилезла недостача 1коп и все.... "за послугу сплачено не повну суму, сплатіть, щоб уникнути відключення".
має сенс гранится в +/- 1коп
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Додано: Суб 09 бер, 2024 04:58
Застосунок не працює (
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sergikkc007
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Додано: Суб 09 бер, 2024 06:29
От дебсы, оновите приложение, но онбновить невозможно.
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Feh14
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Додано: Суб 09 бер, 2024 08:19
Feh14 написав:
От дебсы, оновите приложение, но онбновить невозможно.
Ви жарьтє, риба будєт
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:56
Попробовал скачать апк с оф.сайта - не устаналивается, "так как конфликтует с другим пакетом". Ну как можно быть такими рукожопами...
Напомните, в прошлый раз три недели эта байда длилась?
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:11
Та вряд-ли это рукожопство. Чёт химичат...
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arkavs
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Додано: Суб 09 бер, 2024 11:09
sergikkc007 написав:
Застосунок не працює (
если в аппку куча людей сразу ломанулись вывести свою какую-никакую копеечку...
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