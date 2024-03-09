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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 08:29

Re: izibank

  Amethyst написав:И у Таси и у Изи эта копейка путается под ногами
Привет Каповаи

она везде путается , платил ахметбаю за тирнет ровно по виставленному счету, потом вилезла недостача 1коп и все.... "за послугу сплачено не повну суму, сплатіть, щоб уникнути відключення".
має сенс гранится в +/- 1коп
Goodman
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Застосунок не працює (
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 06:29

От дебсы, оновите приложение, но онбновить невозможно.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 08:19

  Feh14 написав:От дебсы, оновите приложение, но онбновить невозможно.

Ви жарьтє, риба будєт
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:56

Re: izibank

Попробовал скачать апк с оф.сайта - не устаналивается, "так как конфликтует с другим пакетом". Ну как можно быть такими рукожопами...
Напомните, в прошлый раз три недели эта байда длилась?
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:11

Re: izibank

Та вряд-ли это рукожопство. Чёт химичат...
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:09

  sergikkc007 написав:Застосунок не працює (
если в аппку куча людей сразу ломанулись вывести свою какую-никакую копеечку...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:44

маємо технічне оновлення версії застосунку на стороні андроїд тому версія з google play не працює.
на головній сторінці сайту izibank.com.ua доступна актуальна версія застосунку, яку потрібно звантажити, надати дозвіл на встановлення і застосунок запрацюзє. перед тим необхідно видалити вже наявну версію та очистити кеш.
також фінансові операції можна здійснювати через гаманець google pay.
перепрошуємо за незручності.😔
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:29

  sens написав:маємо технічне оновлення версії застосунку на стороні андроїд тому версія з google play не працює.
на головній сторінці сайту izibank.com.ua доступна актуальна версія застосунку, яку потрібно звантажити, надати дозвіл на встановлення і застосунок запрацюзє. перед тим необхідно видалити вже наявну версію та очистити кеш.
також фінансові операції можна здійснювати через гаманець google pay.
перепрошуємо за незручності.😔

Тоже пришло это письмо на вайбер. Скачал апку с сайта - работает.
lloydbanksua
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