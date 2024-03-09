ну там тільки номер телефону ввести, і прийняти дзвінок від банку > запрацювало
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:47
Re: izibank
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:54
Шановні добродії, прошу мене вибачити, що ввів вас в оману, після завантаження аплікухи вбивав не той номер телефону. Все запрацювало. Потрібно, як і говорилося в повідомленнях вище, скачати застосунок з сайту банку.
Додано: Суб 09 бер, 2024 17:10
Додано: Суб 09 бер, 2024 18:03
Re: izibank
а почему все необновляемые банковские приложения работают а это г требует обновится иначе не запустится?
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