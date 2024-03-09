RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 16:47

Re: izibank

  sergikkc007 написав:нічого не працює, новоскачана апка пропонує реєструватися по новій
ну там тільки номер телефону ввести, і прийняти дзвінок від банку > запрацювало
otshelnick1
 
Повідомлень: 196
З нами з: 13.10.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 16:54

Шановні добродії, прошу мене вибачити, що ввів вас в оману, після завантаження аплікухи вбивав не той номер телефону. Все запрацювало. Потрібно, як і говорилося в повідомленнях вище, скачати застосунок з сайту банку.
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 326
З нами з: 21.04.20
Подякував: 539 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:10

  sens написав:маємо технічне оновлення версії застосунку на стороні андроїд тому версія з google play не працює.

Якийсь набір слів. GP не пропускає версію з майнером чи що?

Мені, доречі, жодних повідомлень нікуди не приходило.
klug
 
Повідомлень: 8389
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:03

Re: izibank

а почему все необновляемые банковские приложения работают а это г требует обновится иначе не запустится?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 221
З нами з: 22.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 281282283284
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник, Искатель і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1838)
09.03.2024 18:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.