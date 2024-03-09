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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 16:47

Re: izibank

  sergikkc007 написав:нічого не працює, новоскачана апка пропонує реєструватися по новій
ну там тільки номер телефону ввести, і прийняти дзвінок від банку > запрацювало
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 16:54

Шановні добродії, прошу мене вибачити, що ввів вас в оману, після завантаження аплікухи вбивав не той номер телефону. Все запрацювало. Потрібно, як і говорилося в повідомленнях вище, скачати застосунок з сайту банку.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:10

  sens написав:маємо технічне оновлення версії застосунку на стороні андроїд тому версія з google play не працює.

Якийсь набір слів. GP не пропускає версію з майнером чи що?

Мені, доречі, жодних повідомлень нікуди не приходило.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:03

Re: izibank

а почему все необновляемые банковские приложения работают а это г требует обновится иначе не запустится?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:41

у всех апка не работает?
требует обновление скачать, хотя стоит последняя версия

запустилась версия с сайта
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:50

  klug написав: версію з майнером
:shock: "а шо так можна було"?
flysoulfly
 
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