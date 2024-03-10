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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:47
sergikkc007 написав:
нічого не працює, новоскачана апка пропонує реєструватися по новій
ну там тільки номер телефону ввести, і прийняти дзвінок від банку > запрацювало
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Додано: Суб 09 бер, 2024 16:54
Шановні добродії, прошу мене вибачити, що ввів вас в оману, після завантаження аплікухи вбивав не той номер телефону. Все запрацювало. Потрібно, як і говорилося в повідомленнях вище, скачати застосунок з сайту банку.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:10
sens написав:
маємо технічне оновлення версії застосунку на стороні андроїд тому версія з google play не працює.
Якийсь набір слів. GP не пропускає версію з майнером чи що?
Мені, доречі, жодних повідомлень нікуди не приходило.
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klug
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Додано: Суб 09 бер, 2024 18:03
а почему все необновляемые банковские приложения работают а это г требует обновится иначе не запустится?
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Додано: Суб 09 бер, 2024 21:41
у всех апка не работает?
требует обновление скачать, хотя стоит последняя версия
запустилась версия с сайта
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Додано: Суб 09 бер, 2024 21:50
klug написав:
версію з майнером
"а шо так можна було"?
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:46
ничего не работает! нет подключения к интернету пишет
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vpchelko
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:09
vpchelko написав:
ничего не работает! нет подключения к интернету пишет
Установите версию с сайта - все работает.
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