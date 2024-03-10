ну там тільки номер телефону ввести, і прийняти дзвінок від банку > запрацювало
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:47
Re: izibank
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:54
Шановні добродії, прошу мене вибачити, що ввів вас в оману, після завантаження аплікухи вбивав не той номер телефону. Все запрацювало. Потрібно, як і говорилося в повідомленнях вище, скачати застосунок з сайту банку.
Додано: Суб 09 бер, 2024 17:10
Додано: Суб 09 бер, 2024 18:03
Re: izibank
а почему все необновляемые банковские приложения работают а это г требует обновится иначе не запустится?
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:41
у всех апка не работает?
требует обновление скачать, хотя стоит последняя версия
запустилась версия с сайта
Додано: Нед 10 бер, 2024 11:46
Re: izibank
ничего не работает! нет подключения к интернету пишет
Додано: Нед 10 бер, 2024 12:09
Додано: Нед 10 бер, 2024 13:00
Re: izibank
Цікаво що в них за версія така що Google Play їх не пропускає.Що в ній такого?
Взагалі тази якісь проблемні всі стають.
Додано: Нед 10 бер, 2024 13:32
Re: izibank
Що цікаво - версія так і не запрацювала, повідомлень про проблеми не було
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