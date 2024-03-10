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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 бер, 2024 14:22
посетитель написав:
Цікаво що в них за версія така що Google Play їх не пропускає.Що в ній такого?
Взагалі тази якісь проблемні всі стають.
Это и настораживает, что может уже пора выводить деньги с Изи.
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