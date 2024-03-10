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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 14:22

  посетитель написав:Цікаво що в них за версія така що Google Play їх не пропускає.Що в ній такого?

Взагалі тази якісь проблемні всі стають.

Это и настораживает, что может уже пора выводить деньги с Изи.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1560
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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  #<1 ... 282283284285
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izibank (2841)
10.03.2024 14:22
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