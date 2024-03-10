Это и настораживает, что может уже пора выводить деньги с Изи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 бер, 2024 14:22
Додано: Нед 10 бер, 2024 20:44
Комусь вдалося провести актуалізацію данних? Разів 15 вантажив фотки, селфі,підписи не пропускало. При цьому не каже яка помилка, все примушує фоткати заново. Паспорт старий.
Додано: Нед 10 бер, 2024 20:47
novichok Дозвольте уточнити, Ви новий клієнт банку, чи перевстановлюєте програму?
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Нед 10 бер, 2024 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 бер, 2024 20:51
Вчера у меня прошла. Всё пропустило с первого раза. Именно бумажный паспорт. Правда, делание селфи понятно исключительно интуитивно: пишут "поверните голову, как показано на рисунке", а где искать тот рисунок нужно догадаться уже самостоятельно.
Додано: Нед 10 бер, 2024 20:56
novichok Дозвольте уточнити, Ви новий клієнт банку, чи перевстановлюєте неробочу апку?
Додано: Нед 10 бер, 2024 21:01
Додано: Нед 10 бер, 2024 21:09
novichok В моєму випадку, при оновленні програми вбивав номер телефону , який не є фінансовим - запускався процес актуалізації даних. Вніс фінансовий номертелефону - все запрацювало без актуалізації даних...тому У Вас і запитав...- чи Ви не помилилися з номером телефону...
Додано: Нед 10 бер, 2024 21:14
Продолжается путаница в показаниях. Так просило зарегистрироваться, как нового клиента (что при новом телефоне логично) или актуализировать данные старого клиента (даже не представляю как старый клиент в этом случае был идентифицирован)?
При актуализации данных не уверен, что вообще есть куда телефон вводить, но если и есть, то уже допустим любой. На то она и актуализация.
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