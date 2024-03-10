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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 14:22

  посетитель написав:Цікаво що в них за версія така що Google Play їх не пропускає.Що в ній такого?

Взагалі тази якісь проблемні всі стають.

Это и настораживает, что может уже пора выводить деньги с Изи.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:44

Комусь вдалося провести актуалізацію данних? Разів 15 вантажив фотки, селфі,підписи не пропускало. При цьому не каже яка помилка, все примушує фоткати заново. Паспорт старий.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:47

novichok Дозвольте уточнити, Ви новий клієнт банку, чи перевстановлюєте програму?
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Нед 10 бер, 2024 20:54, всього редагувалось 1 раз.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:51

  novichok написав:Комусь вдалося провести актуалізацію данних? Разів 15 вантажив фотки, селфі,підписи не пропускало. При цьому не каже яка помилка, все примушує фоткати заново. Паспорт старий.

Вчера у меня прошла. Всё пропустило с первого раза. Именно бумажный паспорт. Правда, делание селфи понятно исключительно интуитивно: пишут "поверните голову, как показано на рисунке", а где искать тот рисунок нужно догадаться уже самостоятельно.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:54

  sergikkc007 написав:novichok Ви вбиваєте не той номер телефону.

:?:
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:56

novichok Дозвольте уточнити, Ви новий клієнт банку, чи перевстановлюєте неробочу апку?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 21:01

  sergikkc007 написав:novichok Дозвольте уточнити, Ви новий клієнт банку, чи перевстановлюєте неробочу апку?

Роблю спроби актуалізувати данні. апку перестановив, кліент старий.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 21:09

novichok В моєму випадку, при оновленні програми вбивав номер телефону , який не є фінансовим - запускався процес актуалізації даних. Вніс фінансовий номертелефону - все запрацювало без актуалізації даних...тому У Вас і запитав...- чи Ви не помилилися з номером телефону...
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 21:11

sergikkc007 нє, не помилився.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 21:14

  sergikkc007 написав:нічого не працює, новоскачана апка пропонує реєструватися по новій

  sergikkc007 написав:novichok В моєму випадку, при оновленні програми вбивав номер телефону , який не є фінансовим - запускався процес актуалізації даних. Вніс фінансовий номертелефону - все запрацювало без актуалізації даних...тому У Вас і запитав...- чи Ви не помилилися з номером телефону...

Продолжается путаница в показаниях. Так просило зарегистрироваться, как нового клиента (что при новом телефоне логично) или актуализировать данные старого клиента (даже не представляю как старый клиент в этом случае был идентифицирован)? :roll:

При актуализации данных не уверен, что вообще есть куда телефон вводить, но если и есть, то уже допустим любой. На то она и актуализация.
moveton
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