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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 бер, 2024 21:28
moveton Вибачте, за плутанину в свідченнях. При внесенні фінансового номера телефону програма запрацювала без додаткових вимог.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 22:42
Другий день неможливо зайти в їхній додаток. Оновлення на плеймаркеті нема, тільки на їхній веб сторінці. При встановленні крашиться. У підтримки схоже сьогодні вихідний.
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Danik
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Додано: Нед 10 бер, 2024 22:54
Danik написав:
Другий день неможливо зайти в їхній додаток. Оновлення на плеймаркеті нема, тільки на їхній веб сторінці. При встановленні крашиться. У підтримки схоже сьогодні вихідний.
А ви перед встановленням старий додаток видалили?
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novichok
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Додано: Пон 11 бер, 2024 00:10
novichok написав: Danik написав:
Другий день неможливо зайти в їхній додаток. Оновлення на плеймаркеті нема, тільки на їхній веб сторінці. При встановленні крашиться. У підтримки схоже сьогодні вихідний.
А ви перед встановленням старий додаток видалили?
Ні. Воно поверх не ставиться?
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Danik
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